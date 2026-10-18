Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi Jujur

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Minggu, 18 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih hangat ketika kamu mampu menunjukkan kasih sayang dengan tulus sekaligus memahami kebutuhan emosional diri sendiri.
Memberikan perhatian kepada orang yang dicintai memang penting, tetapi menjaga keseimbangan antara keinginan pasangan dan perasaan pribadi juga tidak kalah berarti.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, manfaatkan waktu bersama untuk mempererat hubungan melalui obrolan ringan atau aktivitas sederhana yang bisa dinikmati berdua.
Kamu tidak perlu menyiapkan kejutan besar untuk membuat pasangan merasa dihargai karena perhatian kecil, sikap peduli, dan kesediaan mendengarkan dapat memberikan kesan mendalam.
Ketika pasangan bercerita tentang pengalaman atau perasaannya, berikan kesempatan untuk menyampaikan semuanya tanpa terburu-buru menyela atau menarik kesimpulan.
Apabila muncul perbedaan pendapat, cobalah melihat persoalan dari sudut pandang pasangan agar kamu dapat memahami alasan di balik sikapnya.
Pisces dikenal sering mengandalkan kepekaan untuk menangkap suasana hati orang lain, tetapi dugaan yang muncul dari intuisi belum tentu sesuai dengan kenyataan.
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Jawa Pos
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