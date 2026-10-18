Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.57 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi Jujur

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Minggu, 18 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih hangat ketika kamu mampu menunjukkan kasih sayang dengan tulus sekaligus memahami kebutuhan emosional diri sendiri.

Memberikan perhatian kepada orang yang dicintai memang penting, tetapi menjaga keseimbangan antara keinginan pasangan dan perasaan pribadi juga tidak kalah berarti.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, manfaatkan waktu bersama untuk mempererat hubungan melalui obrolan ringan atau aktivitas sederhana yang bisa dinikmati berdua.

Kamu tidak perlu menyiapkan kejutan besar untuk membuat pasangan merasa dihargai karena perhatian kecil, sikap peduli, dan kesediaan mendengarkan dapat memberikan kesan mendalam.

Ketika pasangan bercerita tentang pengalaman atau perasaannya, berikan kesempatan untuk menyampaikan semuanya tanpa terburu-buru menyela atau menarik kesimpulan.

Apabila muncul perbedaan pendapat, cobalah melihat persoalan dari sudut pandang pasangan agar kamu dapat memahami alasan di balik sikapnya.

Pisces dikenal sering mengandalkan kepekaan untuk menangkap suasana hati orang lain, tetapi dugaan yang muncul dari intuisi belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin, 19 Oktober 2026: Relasi Menguat, Target Perlu Ditata - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin, 19 Oktober 2026: Relasi Menguat, Target Perlu Ditata

Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.53 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 18 Oktober 2026: Ide Segar dan Kedekatan Emosional - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 18 Oktober 2026: Ide Segar dan Kedekatan Emosional

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore