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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.50 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Minggu, 18 Oktober 2026: Kurangi Ego dan Perkuat Kedekatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Minggu, 18 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dan kesediaan memahami perasaan pasangan.

Hubungan yang hangat tidak hanya dibangun melalui ungkapan kasih sayang, tetapi juga melalui kemampuan menghargai perbedaan dan memberikan ruang bagi satu sama lain untuk didengarkan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, perbedaan pendapat yang tampak sederhana sebaiknya tidak dibiarkan berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan.

Keinginan mempertahankan pandangan pribadi terkadang membuat seseorang sulit menerima sudut pandang berbeda, padahal setiap pihak memiliki alasan tersendiri ketika menyampaikan pendapat.

Saat percakapan mulai memanas, Leo sebaiknya mengambil jeda sejenak sebelum memberikan tanggapan yang berpotensi menyakiti perasaan pasangan.

Tidak semua persoalan harus berakhir dengan salah satu pihak dianggap paling benar.

Terkadang, memahami alasan di balik sikap pasangan justru lebih membantu untuk menemukan jalan keluar daripada terus berusaha memenangkan perdebatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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