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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.42 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 18 Oktober 2026: Hangatkan Hubungan dengan Perhatian Kecil

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Minggu, 18 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika kamu bersedia memberikan perhatian lebih kepada orang yang disayangi.

Keharmonisan tidak selalu harus dibangun melalui kejutan besar atau rencana istimewa, karena kebersamaan sederhana pun dapat mempererat kedekatan emosional.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, meluangkan waktu untuk berbincang atau melakukan aktivitas bersama bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan tetap hangat.

Perhatian terhadap hal-hal kecil, kemauan mendengarkan cerita pasangan, serta penghargaan atas usaha yang dilakukan masing-masing dapat membuat kedua pihak merasa lebih diperhatikan.

Meski telah menjalani hubungan cukup lama, Capricorn sebaiknya tidak beranggapan bahwa pasangan selalu mampu memahami perasaan tanpa penjelasan.

Pikiran dan kebutuhan emosional yang tidak disampaikan dengan jelas terkadang menimbulkan salah pengertian, bahkan ketika sebenarnya tidak ada niat untuk saling menyakiti.

Jika terdapat persoalan yang mengganggu kenyamanan, cobalah membicarakannya dengan tenang sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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