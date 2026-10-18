3 Zodiak yang di Akhir Oktober 2026 Dapat Rezeki Nomplok, Tabungan Dapat Untung Besar

JawaPos.com - Akhir bulan sering kali jadi beban pikiran bagi sebagian orang lantaran keuangan yang telah menipis.

Tidak heran berawal dari keresahan sederhana seperti itu hidup seseorang jadi harus berurusan dengan berbagai persoalan ekonomi.

Meski begitu, ada sebagian lain yang justru malah memperoleh keberuntungan berupa keberkahan dalam materi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang di akhir tahun 2026 diramalkan akan dapat rezeki nompol sampai tabungan mendapat untung besar.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus dikatakan akan punya keberuntungan di akhir Oktober 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka akan mendapatkan serangkaian limpahan rezeki yang bisa digunakan untuk banyak hal.

Tidak hanya terhindar dari masalah ekonomi, tetapi melalui rezeki ini mereka juga bisa memperbaiki hidup ke depannya.

Adapun semua keberkahan yang diperoleh dikatakan tidak terlepas dari kebiasaan mereka yang rajin dan pantang menyerah.