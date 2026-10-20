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Leni Setya Wati
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.19 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Virgo (23 Agustus–22 September) disarankan untuk lebih menghargai kehadiran orang-orang terdekat yang selama ini memberikan dukungan.

Jika sahabat sudah dianggap seperti keluarga sendiri, jangan ragu menunjukkan perhatian dan mengungkapkan rasa sayang kepada mereka.

Hal sederhana tersebut dapat mempererat hubungan sekaligus menciptakan suasana yang lebih hangat.

Dalam kehidupan asmara, Virgo yang sudah memiliki pasangan bisa mencoba menghadirkan suasana romantis melalui kegiatan sederhana yang berbeda dari biasanya.

Sementara itu, bagi Virgo yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang mungkin terasa semakin kuat.

Pengaruh Bulan di Aquarius diperkirakan membuat rutinitas pekerjaan terasa membosankan. Meski demikian, jangan sampai kehilangan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas penting.

Anda perlu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kehidupan pribadi agar tidak mudah merasa jenuh.

Dari segi keuangan, kebiasaan mengatur pengeluaran secara teratur dapat membantu menjaga kestabilan finansial.

Sementara itu, kesehatan perlu diperhatikan dengan memastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dan waktu istirahat tetap terjaga.

Berikut ramalan zodiak Virgo secara lebih lengkap pada Rabu, 21 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Virgo

Kehidupan asmara Virgo yang sudah memiliki pasangan berpeluang terasa lebih hangat jika Anda bersedia meluangkan waktu untuk menciptakan momen istimewa bersama.

Tidak perlu menyiapkan sesuatu yang mewah. Perhatian sederhana, seperti mengajak pasangan menikmati makan malam bersama atau melakukan aktivitas yang disukai berdua, bisa membantu menghidupkan kembali kedekatan emosional.

Jika hubungan belakangan terasa monoton karena kesibukan masing-masing, manfaatkan hari ini untuk kembali membangun komunikasi. Tunjukkan bahwa pasangan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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