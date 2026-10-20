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Niko Sulpriyono
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.24 WIB

Ramalan 5 Zodiak Terpilih Pada Oktober 2026: Berpotensi Terima Rezeki Nomplok

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Rezeki sering datang bukan pada saat kita paling sibuk mencarinya, melainkan pada saat kita paling siap menerimanya. Banyak orang mengira keberuntungan hanyalah soal kebetulan. 

Padahal, ada pola yang berulang: ketekunan, kebijaksanaan, dan keyakinan sering menjadi pintu pembuka bagi datangnya kelimpahan.

Pada Oktober 2026, pola itu tergambar jelas melalui 5 kartu tarot yang terbuka. Setiap kartu mewakili satu zodiak dan membawa pesan yang berbeda. 

Ada yang diminta bertahan, ada yang diminta belajar, ada yang diminta berharap, ada yang diminta menikmati hasil, dan ada yang diminta bersabar menanggung beban.

Ramalan tarot lebih tepat dipandang sebagai cermin untuk merenungkan kondisi diri, arah langkah, dan sikap yang perlu dijaga. 

Namun, pesan-pesan di dalamnya kerap memberi dorongan batin yang berguna, terutama bagi Anda yang sedang berada di persimpangan.

Berikut 5 zodiak yang diramalkan mendapat rezeki nomplok pada Oktober 2026 beserta makna kartunya dirangkum dari YouTube Ryan Mercury. 

1. Leo (Kartu Strength): Kegigihan yang Berbuah Kelimpahan

Zodiak Leo mendapat kartu Strength, yang melambangkan kegigihan dan kekuatan batin. 

Kartu ini menandakan bahwa Anda sedang mengejar sesuatu yang sangat berarti, entah ambisi pekerjaan, target keuangan, atau impian pribadi. 

Perjalanan menuju tujuan itu mungkin terasa panjang dan melelahkan.

Kartu ini mengingatkan bahwa masa sulit yang Anda lalui bukan tanda kegagalan. Justru di sanalah ketangguhan Anda diuji dan dibentuk. 

Selama Anda tetap konsisten dan tidak menyerah di tengah jalan, apa yang selama ini Anda inginkan akan semakin mendekat.

Pada Oktober 2026, rezeki nomplok diramalkan hadir ketika Anda tetap percaya dan bertahan. 

Jagalah semangat, kelola emosi dengan tenang, dan teruslah melangkah. Kelimpahan sering datang tepat setelah titik yang paling menguji kesabaran.

Editor: Hanny Suwindari
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