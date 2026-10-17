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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.27 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini membawa sejumlah peluang positif, terutama dalam kehidupan asmara, pekerjaan, dan keuangan.

Saat Bulan melintasi Capricorn, Gemini diingatkan untuk tetap menjaga kedekatan dengan keluarga dan orang-orang terkasih di tengah kesibukan.

Kepercayaan diri yang meningkat juga dapat membantu Anda lebih berani mengambil langkah baru, termasuk mewujudkan rencana yang selama ini tertunda.

Dalam dunia kerja, Gemini yang berkecimpung di bidang kreatif berpeluang memperoleh inspirasi segar. Komunikasi dengan rekan kerja maupun atasan juga dapat membuka wawasan baru untuk menyelesaikan persoalan pekerjaan.

Sementara itu, urusan keuangan mungkin menunjukkan perkembangan menggembirakan, seperti pencairan pembayaran yang tertunda atau munculnya sumber penghasilan tambahan.

Meski demikian, pertimbangkan setiap keputusan dengan matang dan jangan terburu-buru mengambil risiko.

Berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Gemini pada hari Minggu, 18 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Gemini

Editor: Novia Tri Astuti
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