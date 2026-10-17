Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19.35 WIB

3 Shio di Akhir Tahun 2026 Bisa Jadi Kaya Raya Lewat Jalan Sederhana, Besok Rezeki Terbuka

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa jadi kaya raya lewat jalan sederhana saat rezekinya terbuka lebar. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa jadi kaya raya lewat jalan sederhana saat rezekinya terbuka lebar. (dok: magnific)

JawaPos.com - Meraih kesuksesan tentu jadi salah satu tujuan atau malah jadi kegiatan yang sedang diusahakan oleh sebagian orang.

Mencapainya tentu dapat dilakukan dengan berbagai cara sekalipun hasilnya terkadang ditentukan oleh serangkaian hal lain.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan ada segelintir orang yang dinaungi keberuntungan hingga akhirnya bisa mendapatkan hidup yang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 bisa jadi kaya raya lewat jalan sederhana saat rezekinya terbuka lebar.

1. Shio Naga 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio naga biasanya merupakan sosok pekerja keras dan juga gigih. 

Astrolog meyakini, di akhir tahun 2026 ini mereka dikatakan akan memperoleh keberuntungan yang besar.

Kunci untuk menuju kesuksesan sejatinya telah berada dalam diri mereka yakni dalam bentuk konsistensi.

Tetapi dengan adanya hoki, maka kebiasaan yang telah mereka miliki itu bisa mengantarkan pada serangkaian peluang yang bisa mendatangkan cuan.

2. Shio Tikus 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Shio yang Bangkit Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Gebrakan Bikin Hidup Berubah Sukses - Image
Zodiak

3 Shio yang Bangkit Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Gebrakan Bikin Hidup Berubah Sukses

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.30 WIB

Bisnis Melesat! Inilah 6 Shio yang Diprediksi Kaya Raya dan Bergelimang Harta pada Oktober 2026 - Image
Zodiak

Bisnis Melesat! Inilah 6 Shio yang Diprediksi Kaya Raya dan Bergelimang Harta pada Oktober 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.59 WIB

5 Zodiak Ini Diramal Ketemu Jalan Menuju Kaya Raya pada Oktober 2026, Ada Peluang Emas Menanti - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini Diramal Ketemu Jalan Menuju Kaya Raya pada Oktober 2026, Ada Peluang Emas Menanti

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.05 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore