Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.05 WIB

5 Zodiak Ini Diramal Ketemu Jalan Menuju Kaya Raya pada Oktober 2026, Ada Peluang Emas Menanti

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (freepik)

Bagi sebagian zodiak, kesempatan tersebut dapat dimaknai sebagai pekerjaan baru, bisnis yang berkembang, pencapaian ambisi, atau bantuan dari orang yang tepat.

Sementara itu, zodiak lainnya diingatkan untuk bersabar dan mengubah sudut pandang agar mampu melihat kesempatan yang sebelumnya terlewatkan.

Lantas, zodiak apa saja yang diramal menemukan jalan menuju kaya raya pada Oktober 2026?

Berdasarkan interpretasi 5 kartu tarot, masing-masing memiliki pesan tersendiri mengenai peluang, usaha, dan perubahan finansial.

Berikut ulasan lengkapnya yang dapat menjadi bahan refleksi untuk menyambut berbagai kemungkinan sepanjang bulan ini dihimpun dari YouTube Ryan Mercury.

1. Capricorn: Lembaran Baru Finansial Bisa Membuka Pintu Rezeki yang Lebih Besar

Capricorn berada di urutan pertama dalam pembacaan tarot Oktober 2026 melalui kartu Page of Pentacles.

Kartu ini melambangkan awal baru yang berkaitan dengan materi, kesempatan belajar, dan potensi pertumbuhan finansial.

Bagi Capricorn, simbol tersebut menggambarkan kemungkinan munculnya peluang yang dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Peluang itu bisa hadir melalui tawaran pekerjaan baru, peningkatan jabatan, proyek tambahan, atau bisnis yang mulai menunjukkan perkembangan.

Capricorn yang sedang merintis usaha juga dapat menjadikan periode ini sebagai momentum untuk mengevaluasi strategi dan memperluas jangkauan pasar.

Sementara itu, bagi mereka yang mempertimbangkan investasi, penting untuk mempelajari risiko dan tidak mengambil keputusan hanya karena tergiur keuntungan besar.

Pesan Page of Pentacles untuk Capricorn adalah jangan meremehkan kesempatan yang terlihat sederhana.

Tawaran kerja sama, keterampilan baru, atau proyek kecil dapat membuka pengalaman dan peluang yang lebih luas apabila dikelola dengan baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Diprediksi Mendadak Kaya Raya pada Oktober 2026, Rezeki Datang Tanpa Aba-Aba! - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Diprediksi Mendadak Kaya Raya pada Oktober 2026, Rezeki Datang Tanpa Aba-Aba!

Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.38 WIB

3 Zodiak yang Bakal Kaya Raya di Oktober 2026, Didatangi Uang dari Banyak Tempat - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Kaya Raya di Oktober 2026, Didatangi Uang dari Banyak Tempat

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.16 WIB

Rezekinya Gila-gilaan! 5 Weton Paling Berpotensi Kaya Raya, Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Rezekinya Gila-gilaan! 5 Weton Paling Berpotensi Kaya Raya, Menurut Primbon Jawa

Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.23 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore