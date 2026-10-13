Bisnis Melesat! Inilah 6 Shio yang Diprediksi Kaya Raya dan Bergelimang Harta pada Oktober 2026

Bagi sebagian orang, kekayaan identik dengan bertambahnya uang, aset, atau keberhasilan membangun bisnis yang berkembang pesat.

Namun, perjalanan menuju kondisi finansial yang lebih baik umumnya melibatkan banyak faktor, mulai dari kemampuan membaca kebutuhan pasar hingga ketekunan dalam mengelola usaha.

Peluang yang terlihat sederhana pun dapat berkembang menjadi sumber penghasilan apabila diikuti strategi yang tepat.

Menariknya, keenam shio tersebut memiliki gambaran karakter yang berbeda dalam ramalan kali ini dirangkum dari YouTube Marcel Wen Pada Selasa (13/10).

Shio Naga dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan, Shio Monyet dengan kecerdikan membaca peluang, dan Shio Ayam dengan kreativitas.

Sementara itu, Shio Macan digambarkan pantang menyerah, Shio Tikus kaya akan ide, dan Shio Kambing memiliki kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Lantas, apakah shio Anda termasuk yang disebut berpeluang menikmati perkembangan bisnis dan keuangan pada Oktober 2026?

Simak ulasan berikut untuk mengetahui gambaran rezeki, potensi usaha, dan hal-hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing shio.

1. Shio Naga

Shio Naga menjadi nama pertama yang disorot dalam ramalan keberuntungan Oktober 2026.

Dalam gambaran tarot, pemilik shio ini dikenal berkarisma, tegas, pekerja keras, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Mereka juga digambarkan berani mencoba hal baru serta cukup mudah membangun komunikasi dengan orang yang baru dikenal.

Karakter tersebut dikaitkan dengan kemampuan mengambil inisiatif dan menghadapi tantangan.