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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.50 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 17 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Atur Aktivitas

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perlu dijaga melalui rutinitas yang seimbang agar tubuh tetap bugar dan mampu menjalani berbagai kegiatan dengan nyaman.

Kesibukan terkadang membuat Leo lebih fokus menyelesaikan pekerjaan atau membantu orang lain hingga lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri.

Karena itu, akhir pekan ini dapat menjadi kesempatan untuk kembali menata kebiasaan yang berkaitan dengan istirahat, asupan makanan, dan kebutuhan cairan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya mulai memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi sepanjang hari.

Asupan garam yang berlebihan dapat meningkatkan rasa haus dan menimbulkan sensasi kembung pada sebagian orang, sehingga penting untuk menjaga konsumsinya tetap dalam batas yang wajar.

Usahakan memilih menu yang beragam dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tubuh agar energi tetap terjaga selama beraktivitas.

Jika ingin menikmati hidangan di luar rumah, kamu tidak harus menghindari semua makanan favorit.

Editor: Novia Tri Astuti
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