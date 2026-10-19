Detoks Polusi Udara: 6 Makanan Baik untuk Kesehatan Paru-Paru

JawaPos.com - Menjaga kesehatan paru-paru sangat penting untuk kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Faktor-faktor berbahaya umum seperti asap rokok, racun lingkungan, dan pola makan yang tidak sehat dapat merusak paru-paru Anda.

Penelitian dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup, terutama pola makan kaya nutrisi bisa melindungi paru-paru.

Melansir health, berikut enam makanan yang dapat meningkatkan kesehatan paru-paru dan mengurangi dampak polusi.

1. Sayuran daun hijau

Bayam, kale, dan sawi hijau sangat baik untuk kesehatan Anda. Sayuran ini kaya akan vitamin dan mineral yang membantu mengurangi peradangan.

Sayuran hijau ini tinggi antioksidan, yang melawan partikel berbahaya dalam tubuh yang dapat memperburuk kerusakan paru-paru akibat polusi.