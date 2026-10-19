Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 19 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Jaga Ketenangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Senin, 19 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui rutinitas yang membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus memberikan ketenangan bagi pikiran.
Kesibukan memikirkan pekerjaan, rencana masa depan, atau persoalan pribadi terkadang membuatmu lupa memenuhi kebutuhan diri sendiri secara teratur.
Pisces sebaiknya mulai mengatur kembali jadwal harian agar tidak hanya dipenuhi berbagai tanggung jawab, tetapi juga memberikan ruang untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.
Jika beberapa hari terakhir terasa melelahkan, pertimbangkan untuk mengurangi kegiatan yang tidak terlalu mendesak daripada terus memaksakan diri menyelesaikan seluruh urusan dalam waktu bersamaan.
Memberikan jeda ketika tubuh membutuhkan istirahat bukan berarti mengabaikan kewajiban, melainkan membantu menjaga kemampuanmu untuk beraktivitas dengan lebih baik.
Usahakan mempertahankan waktu tidur yang teratur agar tubuh memperoleh kesempatan memulihkan energi setelah menjalani rutinitas sehari-hari.
Perhatikan pula asupan makanan dengan memilih menu bergizi seimbang serta mencukupi kebutuhan air putih sepanjang hari.
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Jawa Pos
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