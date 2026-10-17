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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12.05 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Sabtu, 17 Oktober 2026: Atur Pengeluaran agar Tetap Terkendali

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Sabtu, 17 Oktober 2026, membutuhkan perencanaan yang cermat, terutama ketika beberapa kebutuhan harus dipenuhi dalam waktu yang berdekatan.

Pemasukan yang tersedia perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa mengganggu rencana keuangan yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya meluangkan waktu untuk meninjau kembali anggaran dan menentukan pengeluaran mana yang harus diprioritaskan.

Pisahkan kebutuhan mendesak, seperti pembayaran tagihan dan keperluan sehari-hari, dari keinginan yang masih bisa ditunda sampai kondisi keuangan lebih memungkinkan.

Langkah tersebut dapat membantu menghindari pemborosan, terutama ketika muncul ajakan berbelanja atau mengikuti kegiatan bersama teman yang membutuhkan biaya tambahan.

Jangan merasa harus selalu menerima setiap ajakan hanya karena khawatir dianggap tidak mengikuti lingkungan pergaulan.

Sesuaikan keputusan dengan kemampuan finansial agar pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya hiburan tidak mengurangi dana bagi kebutuhan yang lebih penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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