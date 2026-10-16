3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 akan Banjir Uang, Pintu Rezekinya Dibuka Lebar-Lebar

JawaPos.com - Menurut primbon, akhir tahun 2026 ini akan menyajikan satu titik terang bagi segelintir orang yang beruntung.

Di antara serangkaian persoalaan yang dihadapi, beberapa orang dimungkinkan mendapatkan satu momen yang tidak hanya menjadi angin segar melainkan juga jalan lebar menuju kesuksesan.

Hal-hal baik berdatangan dan menjadi berkah tatkala di saat yang bersamaan sesuatu yang buruk juga sedang lumrah terjadi.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang di akhir tahun 2026 diramalkan akan banjir uang saat pintu rezekinya dibuka lebar-lebar.

1. Weton Senin Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pon umumnya merupakan orang yang penuh pertimbangan.

Ketika hendak mengambil keputusan, mereka tidak terburu-buru dan memperhitungkan segala sesuatunya.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini, mereka sangat mungkin jadi sedikit orang yang bisa melejit mendapatkan hidup yang lebih baik.

Kesuksesan bisa mereka raih lantaran pandai memanfaatkan situasi yang sedang berjalan tidak menentu arah seperti saat ini.