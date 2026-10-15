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Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.55 WIB

3 Weton yang Dapat Rezeki Besar di Akhir Tahun 2026, Tiap Hari Selalu Ada Uang yang Datang

Weton yang diramalkan bakal dapat rezeki besar di akhir tahun 2026 saat tiap hari selalu ada uang yang datang. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal dapat rezeki besar di akhir tahun 2026 saat tiap hari selalu ada uang yang datang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Periode yang penuh rezeki diprediksi akan datang jelang pergantian tahun sebentar lagi.

Menurut perhitungan primbon, ada segelintir orang yang hidupnya dekat dengan berbagai macam keberuntungan.

Salah satu yang dikatakan akan hadir tentunya berbagai limpahan hal baik yang bisa memperkaya diri.

Melansir dari kanal YouTube Bra raja ciebon, berikut weton yang diramalkan bakal dapat rezeki besar di akhir tahun 2026 saat tiap hari selalu ada uang yang datang.

1. Weton Selasa Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Kliwon biasanya merupakan orang yang berpendirian kuat.

Dalam banyak keadaan, mereka selalu jadi salah satu yang bisa beradaptasi atau menghadapi segala sesuatunya.

Menurut perhitungan, mereka jadi salah satu yang akan merasakan banyaknya limpahan rezeki di akhir tahun 2026 ini.

Sebab, di tengah ketidakpastian, mereka selalu yakin dan mengusahakan dengan benar apa yang dikerjakan sehingga keberhasilan itu datang dengan sendirinya.

2. Weton Jumat Legi 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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