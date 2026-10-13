3 Weton yang Bertambah Kaya di Akhir Tahun 2026, Mulai Oktober Rezekinya Mengalir Deras

Weton yang diramalkan akan bertambah kaya di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober rezekinya mengalir deras. (dok: magnific)
JawaPos.com - Pada akhir tahun ini dikatakan akan ada kabar baik bagi sebagian orang yang beruntung.
Menurut primbon ada banyak keberkahan yang bisa diterima atau dipetik oleh sebagian orang menjelang momen pergantian tahun.
Salah satu yang bisa didapatkan yakni berupa kelancaran dalam memperoleh rezeki sehingga hidup yang jalani bisa terasa kian nikmat.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan bertambah kaya di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober rezekinya mengalir deras.
1. Weton Kamis Pahing
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing umumnya diberkahi dengan karakter yang kuat.
Ketika menginginkan sesuatu sering kali mereka amat bertekad sehingga tidak mudah tumbang dalam prosesnya.
Menurut perhitungan, di tahun 2026 yang tidak menentu ini mereka bisa jadi salah satu yang bisa memperbaiki hidupnya melalui serangkaian kesuksesan.
Di akhir tahun rezeki mereka dimungkinkan akan makin lapang sehingga hidup yang dijalani pun merasakan nikmatnya perubahan.
2. Weton Jumat Wage
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