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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 19.18 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius (20 Januari–18 Februari) diprediksi menjalani hari yang cukup stabil pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Pengaruh Bulan di Sagitarius mendorong Aquarius untuk memperluas wawasan dengan berinteraksi bersama orang-orang yang memberikan inspirasi dan sudut pandang baru.

Dalam kehidupan pribadi, meluangkan waktu bersama pasangan, keluarga, dan orang-orang terdekat dapat membantu menjaga keharmonisan.

Sementara itu, urusan pekerjaan diperkirakan berjalan lancar berkat komunikasi dan kerja sama yang baik. Aquarius juga disarankan untuk memperhatikan pola makan serta mulai memprioritaskan kebutuhan keuangan jangka panjang.

Mari simak ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius pada Sabtu, 17 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Aquarius

Dalam urusan asmara, Aquarius yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak membiarkan pikiran berlebihan mengganggu keharmonisan hubungan.

Cobalah menjalani hari dengan lebih santai dan nikmati waktu bersama pasangan tanpa terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi.

Percakapan ringan atau kegiatan sederhana berdua bisa menjadi cara untuk mempererat kedekatan emosional.

Bagi Aquarius yang masih lajang, ada kemungkinan seseorang yang selama ini menarik perhatian mulai menunjukkan ketertarikan secara lebih jelas.

Meski demikian, jangan terburu-buru mengambil keputusan atau menetapkan harapan terlalu tinggi. Berikan waktu bagi hubungan untuk berkembang secara alami sambil mengenal karakter masing-masing.

Dengan begitu, Aquarius dapat mengetahui apakah ketertarikan tersebut memiliki potensi untuk berlanjut ke hubungan yang lebih serius.

Ramalan Keuangan Aquarius

Kondisi keuangan Aquarius diperkirakan cukup stabil hari ini. Dukungan Venus dalam ramalan astrologi menggambarkan peluang untuk mempertahankan sumber pendapatan yang sudah ada.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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