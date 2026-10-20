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Leni Setya Wati
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.26 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Gemini (21 Mei–21 Juni) mungkin mengalami perubahan suasana hati yang cukup terasa hari ini.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, penting bagi Anda untuk mengingat alasan di balik keputusan menjauh dari orang-orang tertentu.

Jangan biarkan keraguan terhadap masa lalu mengganggu ketenangan pikiran atau menghambat langkah Anda ke depan.

Dari segi kesehatan, Gemini disarankan untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi dan vitamin agar tubuh tetap bugar.

Sementara itu, kehidupan asmara berpotensi terasa lebih menyenangkan, terutama bagi Anda yang masih lajang dan ingin mengenal orang baru.

Pengaruh Bulan di Aquarius diperkirakan membawa sedikit hambatan atau penundaan dalam pekerjaan.

Meski demikian, jangan terburu-buru menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kesabaran, ketekunan, dan kemampuan menjaga fokus akan membantu Gemini menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih baik.

Untuk mengetahui ramalan lengkap dari zodiak Gemini di hari esok, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Gemini

Kehidupan asmara Gemini yang masih lajang berpotensi diwarnai suasana menyenangkan. Pengaruh Merkurius dapat membantu Anda berkomunikasi dengan lebih luwes sehingga lebih mudah memulai percakapan dengan orang yang menarik perhatian.

Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda secara ringan atau membangun kedekatan tanpa merasa canggung.

Namun, tetaplah menjadi diri sendiri dan jangan terburu-buru menaruh harapan terlalu tinggi. Nikmati proses mengenal seseorang secara bertahap agar hubungan yang terjalin terasa lebih alami.

Bagi Gemini yang menjalani hubungan jarak jauh, rasa rindu terhadap pasangan mungkin terasa lebih kuat dari biasanya.

Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk menghubunginya dan membicarakan perasaan yang selama ini tersimpan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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