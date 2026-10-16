Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 17 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Sabtu 17 Oktober 2026, menghadirkan gambaran mengenai peluang keberuntungan dalam karier, keuangan, dan asmara.

Sejumlah zodiak diperkirakan lebih mudah menemukan momentum positif melalui komunikasi, dukungan orang terdekat, dan keberanian mengambil langkah yang telah dipertimbangkan.

Dilansir dari Astrology.com, pekan 12–18 Oktober 2026 diwarnai aspek Mars trine Saturnus yang berkaitan dengan disiplin, ketekunan, dan upaya membangun tujuan jangka panjang.

Sementara itu, energi Bulan Baru di Libra masih menjadi tema penting untuk memulai sesuatu, memperbaiki hubungan, dan mengevaluasi arah hidup.

Pengaruh astrologi tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk menghadapi aktivitas sehari-hari.

Lantas, zodiak apa yang berada di urutan pertama sebagai zodiak paling beruntung besok?

Berikut prediksi 12 zodiak paling beruntung untuk Sabtu, 17 Oktober 2026, dilansir dari Astrology.com.

1. Libra Libra menempati urutan pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Sabtu, 17 Oktober 2026. Dalam ramalan mingguan Astrology.com, Bulan Baru di Libra menjadi simbol kesempatan untuk menentukan tujuan, membuka lembaran baru, dan mengambil langkah yang lebih sesuai dengan keinginan pribadi. Energi tersebut masih dapat dijadikan inspirasi pada akhir pekan, khususnya bagi Libra yang sedang menata kembali prioritas hidup.

Karier dan keuangan

Libra dapat memanfaatkan hari Sabtu untuk mengevaluasi rencana pekerjaan, menyusun strategi baru, atau memperjelas target yang ingin dicapai dalam beberapa pekan mendatang. Jika sedang mengembangkan usaha, pertimbangkan cara memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun rekan kerja. Kemampuan Libra memahami sudut pandang orang lain bisa menjadi nilai tambah ketika membicarakan peluang kolaborasi.

Dari sisi keuangan, hari ini cocok untuk meninjau anggaran dan memisahkan kebutuhan utama dari pengeluaran yang masih dapat ditunda. Jangan terburu-buru mengeluarkan uang hanya karena sebuah tawaran terlihat menarik.

Asmara

Dalam hubungan romantis, Libra berpeluang memperkuat kedekatan melalui komunikasi yang lebih terbuka. Bagi yang telah memiliki pasangan, membicarakan harapan dan batasan masing-masing dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Sementara itu, Libra yang masih lajang bisa lebih terbuka terhadap perkenalan baru tanpa harus segera menentukan arah hubungan.