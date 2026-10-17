Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 18 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Minggu 18 Oktober 2026, menghadirkan prediksi mengenai peluang keberuntungan dalam urusan karier, keuangan, dan asmara.

Sejumlah zodiak diperkirakan memiliki momentum yang mendukung untuk mengevaluasi rencana, memperbaiki hubungan, serta mempersiapkan langkah baru menjelang pekan berikutnya.

Dilansir dari Astrology.com, periode 12–18 Oktober 2026 diwarnai energi Bulan Baru di Libra serta aspek Mars trine Saturnus.

Dalam interpretasi astrologi, kombinasi tersebut berkaitan dengan kesempatan memulai sesuatu, memperkuat hubungan, dan membangun tujuan jangka panjang melalui kedisiplinan.

Meski begitu, setiap zodiak memiliki tantangan berbeda yang perlu dipertimbangkan.

Lantas, zodiak apa yang berada di posisi teratas dalam daftar zodiak paling beruntung besok?

Berikut urutan 12 zodiak untuk Minggu, 18 Oktober 2026.

1. Libra Libra menempati posisi pertama dalam urutan zodiak paling beruntung besok, Minggu, 18 Oktober 2026. Dalam ramalan mingguan Astrology.com, Bulan Baru yang berlangsung di Libra menjadi simbol kesempatan untuk membuka lembaran baru, menetapkan tujuan, dan menentukan arah yang lebih sesuai dengan keinginan pribadi. Pengaruhnya masih relevan pada akhir pekan, terutama bagi Libra yang ingin menata kembali kehidupan setelah melalui masa penuh pertimbangan.

Karier dan keuangan

Libra dapat memanfaatkan hari Minggu untuk mengevaluasi target pekerjaan, menyusun strategi, atau merancang langkah yang akan diterapkan pada pekan berikutnya. Jika memiliki usaha, pikirkan cara meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kemampuan Libra memahami sudut pandang orang lain dapat membantu ketika mencari peluang kolaborasi.

Dari sisi keuangan, hari ini cocok untuk meninjau anggaran serta mengevaluasi pengeluaran yang selama ini kurang terkendali. Hindari mengambil keputusan besar hanya karena merasa sedang memiliki banyak peluang. Pertimbangkan manfaat, risiko, dan kemampuan finansial secara menyeluruh.

Asmara

Hubungan romantis berpotensi terasa lebih harmonis ketika Libra bersedia membicarakan kebutuhan secara terbuka. Bagi yang telah memiliki pasangan, diskusi mengenai rencana bersama dapat memperkuat rasa saling percaya. Libra yang masih lajang dapat membuka diri terhadap perkenalan baru tanpa harus terburu-buru menentukan status hubungan.