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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Komunikasi Jernih, Hubungan Lebih Harmonis

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Sabtu, 17 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan orang lain.

Libra mungkin menghadapi situasi yang menuntut kesabaran, terutama ketika pendapat pribadi berbeda dengan orang terdekat atau rekan kerja.

Daripada terburu-buru mencari siapa yang benar, cobalah memahami persoalan dari sudut pandang yang berbeda agar keputusan yang diambil terasa lebih adil.

Dalam urusan keuangan, kebiasaan mengatur pengeluaran secara terencana dapat membantu menjaga kestabilan, sementara di tempat kerja komunikasi yang jelas akan memudahkan penyelesaian tanggung jawab.

Kondisi tubuh juga perlu diperhatikan dengan memberikan waktu istirahat yang cukup di tengah kesibukan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Sabtu, 17 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Libra besok berpotensi terasa lebih nyaman apabila kamu bersedia mendengarkan pasangan tanpa langsung menyela atau membantah perkataannya.

Perbedaan pendapat sebenarnya tidak selalu menjadi pertanda buruk dalam hubungan, sebab percakapan yang jujur justru bisa membantu kedua pihak memahami kebutuhan masing-masing.

Jika ada persoalan yang belakangan mengganggu pikiran, pilih waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan tenang daripada terus memendam perasaan hingga berubah menjadi kekecewaan.

Libra yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak terlalu sibuk mempertahankan pendapat sendiri.

Cobalah melihat situasi dari sisi pasangan, terutama jika ia sedang menghadapi tekanan atau membutuhkan dukungan emosional.

Perhatian sederhana, seperti menanyakan kabarnya dengan tulus atau menawarkan bantuan saat ia merasa lelah, bisa membuat hubungan terasa lebih hangat.

Sementara itu, Libra yang masih lajang tidak perlu terburu-buru menentukan arah hubungan dengan seseorang yang baru dikenal.

Gunakan waktu untuk mengenali karakter, kebiasaan, dan cara orang tersebut memperlakukanmu sebelum menaruh harapan terlalu tinggi.

Editor: Novia Tri Astuti
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