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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.24 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 18 Oktober 2026: Bangun Kerja Sama dengan Sikap Tegas

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Karier Libra pada Minggu, 18 Oktober 2026, menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dan kemampuan menjaga hubungan profesional agar pekerjaan dapat berjalan lebih lancar.

Ketika menghadapi perbedaan pandangan di lingkungan kerja, Libra perlu mengandalkan sikap tenang sekaligus berani menyampaikan pendapat agar persoalan dapat diselesaikan tanpa memperkeruh suasana.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kemampuan Libra dalam memahami sudut pandang orang lain dapat menjadi modal penting ketika harus bekerja bersama rekan yang memiliki cara berpikir berbeda.

Mendengarkan penjelasan dengan saksama dan memberikan tanggapan secara sopan dapat membantu menemukan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak.

Meski demikian, menjaga hubungan baik bukan berarti harus selalu mengalah atau menghindari pembahasan yang berpotensi menimbulkan perdebatan.

Jika muncul persoalan mengenai pembagian tanggung jawab, tenggat waktu, atau sasaran pekerjaan, Libra sebaiknya membicarakannya secara terbuka sebelum masalah tersebut berkembang.

Penjelasan yang jelas sejak awal dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan membantu setiap anggota tim memahami peran masing-masing.

Editor: Novia Tri Astuti
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