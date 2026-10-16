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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.41 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio./(Freepik) - Image

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio./(Freepik)

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang bermanfaat bagi zodiak libra, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Jika telah membuat rencana, hal tersebut akan membuahkan hasil hari ini. 

Semangat libra yang tinggi akan menjadi buah bibir dan mampu memikat semua orang di sekitar. Hal ini juga akan menyebabkan peningkatan hasil dan produktivitas dalam hal kualitas dan kuantitas. 

Rekan kerja dan teman-teman akan selalu ada dan dengan senang hati membantu libra. Manfaatkan hari ini dengan baik untuk menyelesaikan semua tugas yang tertunda.

Hari ini, zodiak scorpio harus menghindari situasi yang membuat tidak nyaman. Pertahankan sikap yang baik dan jauhi masalah yang tidak perlu. Jangan berpura-pura menjadi orang lain atau pergi ke tempat yang tidak ingin dikunjungi. 

Ingatlah bahwa menyendiri terkadang lebih baik daripada berada di sekitar orang-orang yang membuat sedih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 16 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa bersiap menerima beberapa perubahan yang menyegarkan di dalam hubungan. Terkait karir, pertimbangkan untuk ungkapkan keinginan kepada atasan tentang kenaikan gaji atau promosi.

Sementara itu, jagalah kesehatan persendian dengan menghindari cuaca yang dingin dan ekstrem. Terkait keuangan, kemampuan kreatif dan ide-ide cerdas yang libra cetuskan mampu menuai imbalan finansial.

Cinta Libra

Editor: Hanny Suwindari
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