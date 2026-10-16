Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin tergoda untuk mengesampingkan pekerjaan dan terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan menghibur. Kemungkinan, berkonsentrasi pada pekerjaan bukanlah keahlian aries saat ini.

Pikiran yang melayang dapat menyebabkan aries teralihkan. Tetapi untungnya, sebagian besar tugas aries akan selesai pada akhir hari. Berusahalah untuk tidak membiarkan pikiranmu terlalu jauh. Aries dapat bermimpi tentang masa depan, tetapi cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan setiap saat.

Suasana tenang akan terasa hari ini, zodiak taurus. Taurus akan memiliki hari yang indah dan bisa bersenang-senang. Mungkin, taurus akan menghadiri pertemuan keluarga atau berkumpul dengan teman-teman.

Selain itu, ini adalah momen yang tepat untuk melakukan investasi atau memulai bisnis baru. Taurus bisa mendapatkan rezeki dari warisan atau di tempat kerja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus mengungkapkan keluhan yang dimiliki dan memastikan memiliki pemahaman yang sama dengan pasangan. Terkait karir, lakukan pekerjaan dengan baik saat aries berada di bawah pengawasan atasan.

Sementara itu, terapkan beberapa teknik relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan untuk mengurangi frekuensi sakit kepala. Terkait keuangan, aries mendapatkan potongan pajak serta bantuan yang bermanfaat sebagai hasil dari kebaikan yang aries lakukan.

Cinta Aries