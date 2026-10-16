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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.39 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Scorpio (23 Oktober–21 November) diprediksi menjalani hari dengan energi dan suasana hati yang cukup positif.

Transit Bulan di Sagitarius membawa dorongan untuk menikmati aktivitas sehari-hari dengan lebih optimistis. Meski demikian, Anda tetap perlu menjaga emosi ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan.

Di tempat kerja, perkataan atau pendapat seorang rekan mungkin membuat Anda merasa tersinggung. Jangan terburu-buru memberikan tanggapan ketika emosi sedang meningkat.

Cobalah memahami situasi terlebih dahulu agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu aktivitas.

Dalam kehidupan asmara, pasangan yang sudah menikah mungkin ingin menghadirkan lebih banyak kehangatan dan romantisme dalam hubungan.

Namun, pembicaraan mengenai uang berpotensi memicu perbedaan pendapat sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami.

Sementara itu, Scorpio yang memiliki riwayat masalah kesehatan jantung atau paru-paru perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tubuh. Hindari stres yang tidak perlu dan jangan mengabaikan gejala yang terasa tidak biasa.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Scorpio secara lebih lengkap pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio yang sudah menikah mungkin menghadapi tantangan ketika membicarakan persoalan keuangan.

Pengaruh Saturnus dalam ramalan ini dikaitkan dengan kemungkinan munculnya perbedaan pandangan mengenai pengeluaran, kebutuhan rumah tangga, atau pengelolaan uang.

Jika terjadi perselisihan, hindari membiarkan emosi mengambil alih pembicaraan. Cobalah mendengarkan pendapat pasangan dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Keterbukaan mengenai kondisi keuangan juga penting agar tidak ada kesalahpahaman yang berlarut-larut.

Di tengah persoalan tersebut, jangan lupakan kebutuhan untuk menjaga kehangatan hubungan.

Meluangkan waktu bersama, menunjukkan perhatian, dan mengungkapkan kasih sayang dapat membantu mempererat kedekatan emosional.

Editor: Novia Tri Astuti
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