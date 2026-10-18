Ramalan Karier Zodiak Scorpio Minggu, 18 Oktober 2026: Hadapi Kritik dengan Sikap Profesional

JawaPos.com - Karier Scorpio pada Minggu, 18 Oktober 2026, menuntut kemampuan mengendalikan emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat atau masukan yang tidak sesuai dengan harapan.

Situasi di lingkungan kerja mungkin mengharuskan Scorpio menerima kritik, mempertimbangkan pandangan rekan, atau menyesuaikan cara kerja demi mencapai hasil yang lebih baik.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika seseorang mempertanyakan keputusan atau memberikan komentar yang terasa kurang menyenangkan, Scorpio sebaiknya tidak terburu-buru menunjukkan sikap defensif.

Berikan waktu untuk memahami maksud dari masukan tersebut sebelum menentukan tanggapan yang tepat.

Jika terdapat saran yang relevan, manfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu dikembangkan.

Namun, apabila kritik disampaikan dengan cara yang kurang pantas, kamu tetap dapat menyampaikan keberatan tanpa harus memperkeruh suasana.