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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai tekanan sehari-hari.

Keinginan untuk menjaga hubungan tetap harmonis terkadang membuat Libra terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain hingga lupa memperhatikan kondisi diri sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menghadapi persoalan yang kurang menyenangkan, Libra mungkin berusaha mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan sikap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kebiasaan tersebut dapat membantu melihat masalah dari beberapa sudut pandang, tetapi terlalu lama memikirkan hal yang sama juga berpotensi menguras energi mental.

Karena itu, cobalah membedakan persoalan yang memang perlu diselesaikan segera dengan hal-hal yang masih bisa ditangani pada waktu lain.

Menyusun prioritas secara sederhana dapat membantu Libra mengurangi beban pikiran dan menjalani kegiatan dengan lebih terarah.

Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga perlu diperhatikan agar tanggung jawab profesional tidak terus memenuhi pikiran ketika waktu istirahat tiba.

Editor: Novia Tri Astuti
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