Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai tekanan sehari-hari.
Keinginan untuk menjaga hubungan tetap harmonis terkadang membuat Libra terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain hingga lupa memperhatikan kondisi diri sendiri.
Ketika menghadapi persoalan yang kurang menyenangkan, Libra mungkin berusaha mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan sikap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Kebiasaan tersebut dapat membantu melihat masalah dari beberapa sudut pandang, tetapi terlalu lama memikirkan hal yang sama juga berpotensi menguras energi mental.
Karena itu, cobalah membedakan persoalan yang memang perlu diselesaikan segera dengan hal-hal yang masih bisa ditangani pada waktu lain.
Menyusun prioritas secara sederhana dapat membantu Libra mengurangi beban pikiran dan menjalani kegiatan dengan lebih terarah.
Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga perlu diperhatikan agar tanggung jawab profesional tidak terus memenuhi pikiran ketika waktu istirahat tiba.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022