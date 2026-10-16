Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Seimbang

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas harian yang seimbang, mulai dari pola makan hingga waktu istirahat.
Meski tubuh terasa cukup kuat untuk menjalani berbagai kesibukan, Taurus sebaiknya tidak terus memaksakan diri tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga.
Taurus dikenal memiliki ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi kebiasaan mendahulukan semua urusan terkadang membuat kebutuhan pribadi terabaikan.
Padahal, menjaga kesehatan tidak harus menunggu sampai tubuh merasa sangat lelah atau kehilangan energi.
Cobalah menyusun agenda harian dengan mempertimbangkan kemampuan diri agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengorbankan waktu makan dan istirahat.
Pola makan yang teratur dengan pilihan menu bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh selama menjalani aktivitas.
Jangan lupa mencukupi asupan air putih, terutama ketika jadwal harian cukup padat dan kamu harus berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.
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Jawa Pos
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