Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.20 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Seimbang

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas harian yang seimbang, mulai dari pola makan hingga waktu istirahat.

Meski tubuh terasa cukup kuat untuk menjalani berbagai kesibukan, Taurus sebaiknya tidak terus memaksakan diri tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus dikenal memiliki ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi kebiasaan mendahulukan semua urusan terkadang membuat kebutuhan pribadi terabaikan.

Padahal, menjaga kesehatan tidak harus menunggu sampai tubuh merasa sangat lelah atau kehilangan energi.

Cobalah menyusun agenda harian dengan mempertimbangkan kemampuan diri agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengorbankan waktu makan dan istirahat.

Pola makan yang teratur dengan pilihan menu bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh selama menjalani aktivitas.

Jangan lupa mencukupi asupan air putih, terutama ketika jadwal harian cukup padat dan kamu harus berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 16 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 16 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.59 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore