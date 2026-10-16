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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.34 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan 17 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Ramalan zodiak kesehatan besok 17 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto) - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 17 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto)

JawaPos.com – Zodiak sering dijadikan bahan hiburan untuk membayangkan seperti apa hari yang akan datang.

Ramalan kesehatan berikut disusun bagi kamu yang ingin tahu kondisi tubuh pada besok, 17 Oktober 2026.

Enam bintang, mulai dari Libra hingga Pisces, mendapat gambaran yang berbeda-beda. Ada yang diminta lebih banyak beristirahat, ada pula yang perlu segera memeriksakan diri.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (16/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, ScorpioSagittariusCapricornAquarius dan Pisces Besok Kamis 17 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–23 Oktober)

Kondisi tubuh dan pikiran Anda diperkirakan cukup seimbang pada hari itu, tanpa adanya gangguan yang berarti.

Meski begitu, sempatkan waktu untuk beristirahat dan memperlambat ritme aktivitas agar tubuh Anda tidak terlalu lelah.

Pijat, sesi terapi yang menenangkan, atau hobi yang Anda sukai dapat membantu meredakan ketegangan dan stres.

Editor: Novia Tri Astuti
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