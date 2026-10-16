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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui pengaturan aktivitas yang lebih seimbang, pola istirahat teratur, dan kemampuan menjaga pikiran tetap tenang.

Kecenderungan memikirkan sesuatu secara mendalam dapat membuat Virgo sulit melepaskan diri dari pekerjaan, bahkan ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai menyadari bahwa menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus bukanlah satu-satunya cara untuk menjalani hari secara produktif.

Ketika terlalu banyak tanggung jawab ditangani tanpa jeda, kelelahan dapat terakumulasi dan membuat konsentrasi berkurang saat menjalankan kegiatan berikutnya.

Karena itu, susunlah agenda harian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia, bukan semata-mata mengikuti daftar pekerjaan yang ingin segera dituntaskan.

Tentukan waktu untuk berhenti bekerja agar urusan pribadi, waktu makan, dan kebutuhan istirahat tetap mendapatkan perhatian yang layak.

Kebiasaan menjaga pola makan juga perlu dipertahankan meskipun jadwal sedang padat.

Editor: Novia Tri Astuti
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