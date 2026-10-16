Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.15 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui pola aktivitas yang seimbang agar tubuh tetap bugar tanpa kehilangan kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Semangat yang besar dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan memang dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi Aries tetap perlu mengenali batas kemampuan tubuh ketika rasa lelah mulai muncul.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya menyusun kegiatan harian dengan mempertimbangkan waktu bekerja, bergerak, makan, dan beristirahat secara seimbang.

Jangan terus memaksakan diri menyelesaikan berbagai urusan apabila konsentrasi mulai menurun atau tubuh terasa membutuhkan jeda.

Memberikan waktu istirahat yang cukup dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus mengurangi risiko kelelahan akibat aktivitas yang terlalu padat.

Asupan makanan bergizi dan kebutuhan cairan juga perlu mendapatkan perhatian agar tubuh memperoleh energi yang dibutuhkan sepanjang hari.

Di tengah kesibukan, usahakan tetap makan sesuai jadwal dan jangan membiarkan pekerjaan menjadi alasan untuk terus menunda waktu makan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 17 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 17 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.35 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan 16 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Kesehatan 16 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Empat Cara Menjaga Kesehatan Metabolik secara Efektif  - Image
Kesehatan

Empat Cara Menjaga Kesehatan Metabolik secara Efektif 

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19.44 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore