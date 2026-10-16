Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Virgo (23 Agustus–22 September) disarankan untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Berbicara dengan anggota keluarga yang lebih tua dapat memberikan kenyamanan sekaligus membantu Anda melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam kehidupan asmara, hubungan dengan pasangan mungkin diwarnai kesalahpahaman kecil.

Hindari membesar-besarkan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Cobalah memahami sudut pandang pasangan sebelum mengambil kesimpulan.

Sementara itu, pekerjaan berpotensi menimbulkan tekanan karena banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Agar tidak kewalahan, atur prioritas dan fokus pada tugas yang paling mendesak. Hindari terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu, terutama ketika suasana hati sedang kurang baik.

Dari sisi kesehatan, Virgo perlu lebih memperhatikan pola makan. Kurangi konsumsi makanan yang digoreng dan pilih hidangan bergizi seimbang untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini ramalan lengkap Virgo seputar percintaan, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Ramalan Cinta Virgo

Kehidupan asmara Virgo mungkin menghadapi sedikit kebingungan akibat pengaruh Venus.

Anda bisa merasa kesulitan memahami sikap pasangan atau menafsirkan maksud di balik perkataannya. Kondisi ini berpotensi memunculkan kesalahpahaman jika tidak segera dibicarakan.

Daripada memilih diam dan membiarkan pikiran dipenuhi berbagai dugaan, cobalah mengajak pasangan berbicara secara terbuka.

Sampaikan perasaan Anda dengan tenang dan berikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan sudut pandangnya.