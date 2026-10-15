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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.35 WIB

Ramalan Zodiak Aries Jumat, 16 Oktober 2026: Karier Berpeluang Maju, Jaga Pengeluaran

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Ilustrasi zodiak Aries (pikisuperstar)

JawaPos.com - Aries (21 Maret–19 April) diprediksi menjalani hari dengan semangat yang cukup tinggi, terutama dalam urusan pekerjaan.

Pergerakan Bulan di Sagitarius membawa dorongan untuk mencoba hal baru dan mengembangkan potensi diri.

Anda mungkin menerima kabar baik terkait karier atau menemukan kesempatan yang dapat membuka jalan menuju kemajuan profesional.

Meski peluang terlihat menjanjikan, Aries sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan penting.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan setiap pilihan agar langkah yang diambil memberikan hasil maksimal. Usaha kecil yang dilakukan hari ini juga berpotensi membawa manfaat dalam jangka panjang.

Dalam kehidupan pribadi, dukungan dan perhatian dari pasangan dapat membantu Aries merasa lebih nyaman secara emosional.

Jalani berbagai urusan dengan tenang dan jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Aries, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Aries

Dalam urusan asmara, Aries yang sudah memiliki pasangan mungkin merasakan adanya persoalan serius yang perlu segera dibicarakan.

Daripada terus memikirkan berbagai kemungkinan, cobalah menyampaikan perasaan secara terbuka.

Komunikasi yang jujur dapat membantu Anda dan pasangan memahami sudut pandang masing-masing sekaligus menemukan solusi bersama.

Sementara itu, Aries yang masih lajang berpeluang merasakan ketertarikan kepada seseorang berzodiak Taurus.

Jika memang memiliki perasaan khusus, jangan terlalu lama menyimpannya sendiri. Mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat dapat membuka kesempatan untuk mengenal satu sama lain lebih dekat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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