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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.55 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Sagitarius (22 November–21 Desember) diprediksi lebih berfokus pada pengembangan diri dan upaya memperbaiki kualitas hidup.

Dengan Bulan berada di zodiak Sagitarius, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai hal yang selama ini perlu mendapatkan perhatian lebih, mulai dari hubungan pribadi hingga kebiasaan sehari-hari.

Dalam urusan asmara, Sagitarius yang sudah lama merasa tidak bahagia dalam hubungan sebaiknya meluangkan waktu untuk memahami perasaannya sendiri.

Jangan mengabaikan kebutuhan emosional hanya demi mempertahankan kenyamanan yang sudah terbentuk.

Sementara itu, pengaruh positif Jupiter dalam ramalan karier membuka gambaran mengenai peluang untuk berkembang.

Anda mungkin mendapatkan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru atau mengambil tanggung jawab yang dapat memberikan manfaat pada masa mendatang.

Dari sisi kesehatan, mulailah memperhatikan pilihan minuman dan kebiasaan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi jus kemasan serta membatasi kafein pada sore dan malam hari dapat menjadi bagian dari upaya membangun pola hidup yang lebih sehat.

Ramalan hari ini juga mengajak Sagitarius untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama, misalnya dengan berbagi buah atau makanan kepada orang yang membutuhkan.

Untuk mengetahui ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya, berikut telah dirangkum dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Sagitarius

Kehidupan asmara Sagitarius perlu mendapatkan perhatian, terutama jika Anda sudah lama merasa kurang bahagia dalam hubungan.

Hari ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah hubungan yang dijalani masih sesuai dengan kebutuhan emosional dan harapan Anda.

Bertahan dalam hubungan hanya karena terbiasa dengan kehadiran seseorang belum tentu membuat Anda merasa bahagia.

Cobalah mengenali penyebab ketidaknyamanan yang dirasakan dan pertimbangkan apakah persoalan tersebut masih dapat diperbaiki melalui komunikasi serta usaha bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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