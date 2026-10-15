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Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.31 WIB

3 Zodiak yang Bisa Bangkit dari Keterpurukan di Oktober 2026, Ekonomi Naik Hidup Tak Lagi Susah

Zodiak yang diramalkan bisa bangkit dari keterpurukan di Oktober 2026 hingga ekonominya naik dan hidup tak lagi susah. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa bangkit dari keterpurukan di Oktober 2026 hingga ekonominya naik dan hidup tak lagi susah. (dok: pexels)

JawaPos.com - Hidup yang dijalani memanglah berjalan tanpa ada siapa pun yang bisa memastikan.

Terkadang kegagalan atau masa sulit datang menjadi salah satu tantangan atau masalah yang perlu dihadapi. 

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi ada segelintir orang yang bisa melewati segala macam halang rintang yang ada di hidupnya lalu menjadi sukses.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa bangkit dari keterpurukan di Oktober 2026 hingga ekonominya naik dan hidup tak lagi susah.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus dikatakan akan memperoleh nasib baik di paruh kedua tahun kuda api.

Astrolog meyakini, masa sulit yang sempat lama mereka jalani dimungkinkan akan segera berakhir dalam waktu dekat.

Rezeki diprediksi akan datang melalui serangkaian hal baru yang patut dan layak untuk dicoba.

Perlahan-lahan, keuangan pun bisa membaik berkat pundi-pundi rupiah yang datang dari jalan baru ini.

2. Zodiak Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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