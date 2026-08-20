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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.41 WIB

Rezeki Mulai Berpihak, 5 Shio Ini Diprediksi Bangkit dari Keterpurukan

seseorang yang lepas dari kesengsaraan./Freepik. - Image

seseorang yang lepas dari kesengsaraan./Freepik.

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika segala sesuatu terasa mudah, tetapi ada pula periode yang dipenuhi tantangan dan persoalan, termasuk dalam urusan finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda. Masa sulit yang dialami seseorang diyakini dapat berganti dengan periode yang lebih baik ketika peluang baru mulai terbuka.

Sejumlah shio bahkan disebut berpotensi mengalami perubahan kondisi finansial setelah melewati berbagai rintangan. Mereka digambarkan mampu bangkit, menemukan kesempatan baru, dan perlahan membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki , berikut lima shio yang dipercaya akan mengalami titik balik menuju keberuntungan dan kemakmuran.

1. Shio Kerbau – Perlahan Menuju Kemapanan

Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki karakter ulet, sabar, dan kuat menghadapi tekanan. Mereka biasanya tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah diperjuangkan meski hasilnya belum terlihat.

Dalam perjalanan finansial, ketekunan tersebut terkadang harus diuji dengan kondisi yang tidak sesuai harapan. Usaha yang dijalankan bisa saja berjalan lambat atau membutuhkan waktu lebih panjang untuk menghasilkan keuntungan.

Namun, periode sulit tersebut dipercaya mulai bergeser. Kerja keras yang selama ini dilakukan perlahan menunjukkan hasil, sementara peluang baru mulai bermunculan.

Bagi Kerbau, peningkatan kondisi ekonomi lebih banyak digambarkan sebagai hasil dari proses panjang. Kesabaran dan konsistensi menjadi modal utama untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik.

2. Shio Naga – Saatnya Mengembalikan Kejayaan

Naga kerap dikaitkan dengan keberanian, ambisi, dan keinginan besar untuk mencapai sesuatu. Meski demikian, karakter kuat tersebut tidak membuat perjalanan mereka selalu bebas hambatan.

Ada kalanya pemilik shio Naga merasa sudah mengerahkan kemampuan terbaik, tetapi hasil yang diperoleh belum sebanding dengan usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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