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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.58 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Jumat, 16 Oktober 2026: Asmara Makin Hangat, Waspadai Pengeluaran Mendadak

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Scorpio (23 Oktober–21 November) mungkin perlu menghadapi sejumlah ketakutan atau persoalan yang selama ini cenderung dihindari.

Situasi ini dapat menjadi kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan mengambil langkah yang diperlukan agar kehidupan terasa lebih tenang.

Transit Bulan di Sagitarius membawa pengaruh positif terhadap kehidupan asmara. Scorpio yang sudah memiliki pasangan berpeluang menikmati hubungan yang lebih hangat, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Luangkan waktu untuk mempererat kedekatan emosional agar hubungan tetap harmonis.

Dalam pekerjaan, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja menjadi hal penting. Interaksi yang positif dapat membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman sekaligus mempermudah penyelesaian tugas.

Sementara itu, dari sisi keuangan, Scorpio perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya pengeluaran mendadak.

Jangan lupa memperhatikan kesehatan. Jika mengalami keluhan yang berkaitan dengan tekanan darah atau perubahan hormon, jangan mengabaikannya.

Mengenali perubahan kondisi tubuh dan berkonsultasi dengan tenaga medis bila diperlukan merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Scorpio secara lebih lengkap pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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