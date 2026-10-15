3 Shio yang Diramalkan Dapat Banyak Duit di Bulan Oktober 2026, Rezekinya Datang dari Mana saja

Shio yang diramalkan dapat banyak duit di bulan Oktober 2026 saat rezekinya datang dari mana saja. (dok: pexels)
JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki atau sesuatu yang bisa mendukung berlangsungnya hidup tentu tidak akan pernah ada habisnya.
Sebagaimana yang diketahui, kebaikan bisa datang dari mana saja sekalipun dari tempat atau jalan yang tidak diduga.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang bisa mendapatkan banyak keberkahan seperti sedang menjalani masa-masa terbaik.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan dapat banyak duit di bulan Oktober 2026 saat rezekinya datang dari mana saja.
1. Shio Anjing
Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio anjing diramalkan akan mendapatkan rezeki yang tak terduga.
Di bulan Oktober 2026 ini, mereka yang bershio satu ini memperoleh hoki yang memungkinkan mendapatkan duit dalam jumlah besar.
Adapun astrolog meyakini, pundi-pundi rupiah bisa saja datang dari pemberian orang terdekat.
Akhir tahun pun bisa dilalui dengan ekonomi yang baik saat uang di tabungan cukup untuk memenuhi segala macam kebutuhan.
2. Shio Babi
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