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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.54 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Jumat, 16 Oktober 2026: Cinta Berpotensi Memanas, Keuangan Tetap Stabil

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Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari Jumat, 16 Oktober 2026, membawa sejumlah hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam hubungan asmara dan pengelolaan emosi.

Pergerakan Bulan di Sagitarius diperkirakan membuat Anda lebih sensitif dari biasanya. Karena itu, cobalah menghadapi berbagai situasi dengan pikiran terbuka dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Dalam hubungan pribadi, komunikasi menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman.

Jika ada persoalan yang mengganjal, sampaikan secara langsung kepada pasangan daripada membiarkan dugaan berkembang menjadi konflik. Anda juga perlu lebih bijak ketika berbelanja agar pengeluaran tetap terkendali.

Di sisi lain, kondisi keuangan Aquarius diprediksi cukup stabil. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui proyek baru juga terbuka, meskipun mungkin membutuhkan usaha ekstra.

Sementara itu, kesehatan perlu tetap diperhatikan, terutama jika muncul keluhan yang tidak kunjung mereda.

Berikut adalah ramalan lengkap zodiak Aquarius dalam aspek cinta hingga kesehatan seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius yang sudah memiliki pasangan berpotensi menghadapi ketegangan akibat persoalan keuangan, terutama pada paruh kedua hari.

Editor: Hanny Suwindari
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