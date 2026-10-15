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Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Panduan Shio Besok Jumat 16 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Kelinci, fokuslah untuk menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas.

Sementara shio Macan mungkin perlu lebih fleksibel dari biasanya, terutama ketika berurusan dengan orang asing.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Jumat 16 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Apakah Anda menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya ingin Anda tinggalkan?

Apa pun itu, Anda mungkin membutuhkan bantuan dari luar.

Atau Anda mungkin hanya perlu istirahat sejenak dan kembali mengerjakannya dengan pikiran dan pandangan yang segar esok hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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