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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 15 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan 16 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak kesehatan besok 16 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto) - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 16 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto)

JawaPos.com – Setiap orang tentu ingin menjalani hari dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang selalu terasa tenang.

Ramalan kesehatan Zodiak untuk besok, 16 Oktober 2026, bisa menjadi panduan kecil sebelum kamu mulai beraktivitas.

Enam bintang dalam daftar ini mendapat saran yang berbeda, mulai dari pola makan hingga waktu istirahat.

Ada yang perlu menjaga asupan makanan, ada pula yang harus lebih rajin bergerak dan beristirahat teratur.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (15/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, ScorpioSagitariusCapricornAquarius dan Pisces Besok Kamis 16 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Tenaga kamu terasa pulih dan rasa percaya diri kembali tumbuh sehingga langkah terasa jauh lebih ringan.

Agar semangat itu bertahan lama, jauhi sepenuhnya minuman bersoda dan minuman berenergi buatan sepanjang hari ini.

Mengurangi konsumsi gula akan membuat pencernaan terasa lebih ringan dan pikiran tetap jernih saat kamu bekerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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