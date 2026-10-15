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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 15 Oktober 2026: Prioritaskan Kebugaran Diri

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui rutinitas yang seimbang agar tubuh tetap bugar dan pikiran tidak mudah terbebani oleh berbagai kesibukan.

Tuntutan pekerjaan maupun urusan keluarga mungkin membuatmu lebih sering mendahulukan kepentingan orang lain, sehingga kebutuhan pribadi berisiko terabaikan jika tidak direncanakan dengan baik.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mulai membiasakan diri menyediakan waktu khusus untuk menjaga kondisi tubuh, meskipun kegiatan sehari-hari sedang cukup padat.

Jangan sampai kesibukan membuatmu melewatkan waktu makan, mengurangi waktu tidur, atau terus menunda kesempatan untuk beristirahat.

Cobalah mengatur jadwal harian secara realistis agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan tanggung jawab yang sedang dijalankan.

Pola makan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebugaran sepanjang hari.

Pilih makanan dengan kandungan gizi seimbang dan pastikan kebutuhan air putih tercukupi agar tubuh memperoleh asupan yang memadai.

Editor: Novia Tri Astuti
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