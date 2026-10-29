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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Energi

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Kamis, 29 Oktober 2026, diperkirakan cukup mendukung untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari dengan semangat yang baik.

Meski merasa bugar dan memiliki banyak motivasi, kamu tetap perlu memperhatikan batas kemampuan tubuh agar energi tidak terkuras sebelum seluruh kegiatan selesai.

Keinginan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus bisa membuat Leo lupa memberikan waktu istirahat yang cukup bagi diri sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya memulai hari dengan menyusun prioritas agar tenaga dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang paling penting.

Jangan merasa harus menuntaskan semua urusan dalam satu waktu hanya karena kondisi tubuh sedang terasa prima.

Kebiasaan bekerja tanpa jeda berisiko membuat waktu makan, istirahat, dan tidur menjadi kurang teratur.

Jika terdapat tugas yang masih bisa diselesaikan pada hari berikutnya, pertimbangkan untuk menundanya daripada memaksakan diri hingga kelelahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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