Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

JawaPos.com - Torino akan menantang Como 1907 dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. I Lariani - julukan Como 1907 - berpeluang mencuri kemenangan dalam laga tandang tersebut.

Torino dijadwalkan menjamu Como 1907 di Stadio Olimpico Grande Torino, Rabu (28/10) pukul 02.45 WIB. Kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Como 1907 datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan bersejarah 4-1 atas Manchester United dalam lanjutan Liga Champions 2026/2027.

Tim asuhan Cesc Fabregas itu kemudian melanjutkan momentum dengan menaklukkan Sassuolo dengan skor 2-0 pada akhir pekan lalu. Kemenangan itu membuat Como 1907 sukses mengukir kemenangan beruntun dalam tiga laga terakhir.

Selain itu, hasil tersebut juga membuat Como 1907 semakin diperhitungkan dalam persaingan papan atas Liga Italia musim ini. I Lariani saat ini menempati posisi kelima papan klasemen sementara dengan koleksi 17 poin, terpaut satu angka saja dari AS Roma yang menghuni posisi ketiga.

Meski demikian, Como 1907 tidak bisa memandang Torino sebelah mata. Tuan rumah mulai menemukan konsistensi di bawah arahan Ignazio Abate.

Torino juga baru saja meraih tiga kemenangan liga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak 2019. Kemenangan 3-2 atas Monza pada Jumat lalu menjadi bukti bahwa mereka mulai menemukan ritme permainan yang lebih baik.

Torino saat ini sedang menempati posisi kedelapan dengan koleksi 13 poin. Skuad berjuluk Il Toro itu tentu bertekad melanjutkan tren positifnya untuk merangsek naik ke papan atas klasemen sementara Liga Italia 2026/2027.