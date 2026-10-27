Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

COO PSIS Semarang, Fariz Julinar (kanan), saat bersama Pelatih Widodo C Putro menyaksikan pertandingan Laskar Mahesa Jenar di pinggir lapangan. (I.League)
JawaPos.com - PSIS Semarang belum menunjukkan performa yang konsisten sepanjang Oktober 2026.
Dari empat pertandingan yang dijalani di Championship 2026/2027, Laskar Mahesa Jenar hanya mampu mengumpulkan empat poin.
Hasil tersebut menjadi perhatian, terutama bagi suporter yang berharap musim ini tim kebanggaannya bisa kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Menanggapi hasil yang belum sesuai harapan, COO PSIS Semarang, Fariz Julinar Maurisal, menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya, @farizjulinarmaurisal.
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Ia meminta seluruh elemen tim tetap bekerja keras dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya.
"Semua kerja keras sudah kita lalukan walaupun hasil belum berpihak kepada kita, terus fokus dan berjuang untuk setiap laga selanjutnya PSIS Semarang Yoh Iso Yoh," tulis Fariz.
Pernyataan tersebut muncul setelah PSIS melewati rangkaian pertandingan yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
Dari empat laga sepanjang Oktober, tim asal Semarang itu hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.
PSIS mengawali bulan dengan kemenangan tipis 1-0 atas Adhyaksa Bekasi FC di Stadion Jatidiri, Semarang, pada 3 Oktober 2026. Namun, hasil positif itu tidak mampu dipertahankan pada pertandingan berikutnya.
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