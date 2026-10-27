Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

Pencarian video bertajuk Kakak vs Adik dan A Day In My Life berdurasi 17 menit ramai diperbincangkan di TikTok dan X pada Jumat (23/10/2026). (X)
Dikutip Radar Pati (Jawa Pos Group), ramainya pencarian turut diwarnai beragam spekulasi akibat video yang dibagikan tanpa konteks utuh. Karena itu, pengguna perlu berhati-hati dalam menanggapi narasi viral maupun tautan yang menjanjikan akses ke rekaman lengkap.
Kronologi Video Kakak vs Adik di Mobil
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Berdasarkan narasi yang beredar, rekaman tersebut merupakan konten bergaya A Day In My Life atau vlog keseharian. Video itu disebut memperlihatkan seorang remaja perempuan berjilbab biru bersama kakaknya saat berada di dalam mobil sambil menunggu orang tua mereka.
Berikut rangkaian kejadian yang dikisahkan dalam unggahan tersebut:
1. Adik mulai merekam
Sang adik disebut meletakkan ponsel di bagian depan mobil untuk mengabadikan aktivitas mereka ketika menunggu.
2. Kakak ikut masuk ke kamera
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Saat perekaman berlangsung, sang kakak yang berada di jok belakang merespons dan berusaha masuk ke dalam bingkai video.
3. Terjadi aksi bercanda
Narasi yang beredar menyebut sang kakak menarik pakaian adiknya agar posisinya lebih dekat dengan kamera. Adegan singkat ini kemudian menjadi bagian yang banyak dibicarakan.
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Jawa Pos
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