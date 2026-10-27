Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

JawaPos.com - Video yang menampilkan interaksi kakak dan adik di dalam mobil menjadi perbincangan di TikTok dan platform media sosial lainnya. Potongan rekaman yang beredar memicu rasa penasaran warganet, terutama setelah muncul klaim mengenai video lengkap berdurasi 17 menit. Dikutip Radar Pati (Jawa Pos Group), ramainya pencarian turut diwarnai beragam spekulasi akibat video yang dibagikan tanpa konteks utuh. Karena itu, pengguna perlu berhati-hati dalam menanggapi narasi viral maupun tautan yang menjanjikan akses ke rekaman lengkap.

Kronologi Video Kakak vs Adik di Mobil

Berdasarkan narasi yang beredar, rekaman tersebut merupakan konten bergaya A Day In My Life atau vlog keseharian. Video itu disebut memperlihatkan seorang remaja perempuan berjilbab biru bersama kakaknya saat berada di dalam mobil sambil menunggu orang tua mereka.

Berikut rangkaian kejadian yang dikisahkan dalam unggahan tersebut:

1. Adik mulai merekam

Sang adik disebut meletakkan ponsel di bagian depan mobil untuk mengabadikan aktivitas mereka ketika menunggu.

2. Kakak ikut masuk ke kamera

Saat perekaman berlangsung, sang kakak yang berada di jok belakang merespons dan berusaha masuk ke dalam bingkai video.

3. Terjadi aksi bercanda