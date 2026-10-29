Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 29 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara aktivitas sehari-hari, kebutuhan istirahat, dan kondisi emosional.
Meskipun kondisi tubuh diperkirakan cukup stabil, pikiran yang terlalu sibuk memikirkan berbagai persoalan dapat memengaruhi kenyamanan saat menjalani rutinitas.
Kenangan lama yang kembali terlintas mungkin membuatmu lebih banyak merenung, terutama jika berkaitan dengan pengalaman yang belum sepenuhnya bisa diterima.
Libra sebaiknya memahami bahwa mengingat masa lalu merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai hal tersebut membuatmu kehilangan perhatian terhadap kehidupan yang sedang dijalani.
Jika pikiran terus tertuju pada persoalan tertentu, cobalah mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan saat ini.
Menuliskan perasaan atau menyusun langkah untuk menyelesaikan masalah yang masih relevan dapat membantu membuat pikiran terasa lebih teratur.
Kamu juga bisa berbicara dengan orang yang dipercaya ketika membutuhkan sudut pandang berbeda atau sekadar ingin mengungkapkan perasaan.
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Jawa Pos
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