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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.11 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 29 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan sehari-hari, waktu istirahat, dan kondisi pikiran.

Kebiasaan memikirkan banyak hal sekaligus, mulai dari pekerjaan hingga urusan pribadi, bisa membuatmu sulit merasa tenang meskipun seluruh aktivitas sudah selesai.

Jika terus berlangsung, kondisi tersebut dapat membuat tubuh terasa lelah dan suasana hati lebih mudah berubah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa harus selalu melakukan sesuatu yang produktif.

Tidak semua pekerjaan perlu diselesaikan dalam satu hari, sehingga kamu perlu menentukan batas yang realistis agar rutinitas tidak terus menguras tenaga.

Mengatur jadwal tidur secara teratur dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung kebugaran.

Selain itu, cobalah mengurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih menenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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