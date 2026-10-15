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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 15 Oktober 2026: Seimbangkan Pikiran dan Tubuh

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui pengaturan aktivitas yang lebih seimbang, terutama ketika tuntutan pekerjaan membuat pikiran terus sibuk sepanjang hari.

Kebiasaan menganalisis persoalan secara mendalam memang dapat membantu menyelesaikan berbagai tanggung jawab, tetapi terlalu banyak berpikir juga berpotensi membuatmu kesulitan melepaskan diri dari pekerjaan saat waktunya beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai membiasakan diri memisahkan waktu bekerja dan waktu pemulihan agar tubuh serta pikiran memiliki kesempatan untuk beristirahat.

Jika masih memikirkan tugas yang belum selesai atau rencana yang belum memperoleh kepastian, cobalah mencatat hal-hal tersebut untuk ditindaklanjuti pada hari berikutnya.

Cara sederhana ini dapat membantumu mengurangi beban pikiran karena tidak perlu terus mengingat setiap pekerjaan yang masih tertunda.

Setelah menyusun daftar tersebut, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak dari urusan pekerjaan dan menikmati waktu tanpa tekanan.

Pola makan juga tidak boleh diabaikan, terutama jika kamu sering terlalu fokus menyelesaikan tugas hingga lupa memenuhi kebutuhan tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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